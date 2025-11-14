الطب الشرعي: إصابات نارية لـ مهندس كرموز تسببت في صدمة نزفية قاتلة

18 حجم الخط

كشف تقرير الطب الشرعي لمهندس إسكندرية الذي قتل على يد صديقه أسباب الوفاة.

وقال التقرير إن وفاة المجني عليه نتجت عن إصابات نارية متعددة أحدثت صدمة نزفية قاتلة.



وكان قسم شرطة كرموز تلقى بلاغًا من أهالي منطقة الموقف الجديد يفيد بقيام شخص بإطلاق أعيرة نارية تجاه آخر، مما أسفر عن وفاته، وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث.

وتبين من التحقيقات الأولية أن مشاجرة وقعت بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يعمل مندوب مبيعات بإحدى توكيلات السيارات، وبين المتهم.

وأثناء المشاجرة، قام الأخير بإطلاق عدة أعيرة نارية على المجني عليه مما أدى إلى وفاته، ثم فر هاربًا بسيارته.

وبعد تكثيف التحريات، تم تحديد هوية مرتكب الجريمة وضبطه. وتبين أنه شاب في نفس عمر المجني عليه، حاصل على بكالوريوس في الهندسة، ومقيم في دائرة قسم شرطة الدخيلة.

وكشفت التحقيقات أن علاقة صداقة قديمة كانت تربط الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة.

وأكد الجاني في اعترافاته أنه أقدم على قتل صديقه بسبب خلافات سابقة بينهما، حيث كانت هناك مشكلات مع زوجة المجني عليه تم التوصل إلى صلح بشأنها في نوفمبر 2024، إلا أن المجني عليه قام بالشكوى إلى والده، الذي قام بتعنيف الجاني، مما دفعه للانتقام منه وتنفيذ جريمته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.