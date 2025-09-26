الجمعة 26 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ماذا يعني حذف العلامة الزرقاء من حسابي وزيري خارجية إيران الحالي والسابق على موقع إكس؟

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، أن موقع التغريدات العالمي“إكس” أزال العلامة الزرقاء من الحساب الرسمي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف ما ربطه البعض بعودة العقوبات على إيران.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مقترح صيني روسي بتأجيل العقوبات الأوروبية على إيران، لإعطاء مهلة جديدة للمفاوضات حول برنامجها النووي.

وبالأمس الخميس، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إن تم تفعيل إعادة العقوبات فسنعدل سياستنا وفقا لذلك.

وأضاف الرئيس الإيراني: جاهزون تماما لكل السيناريوهات.

مجلس الأمن الدولي يعيد فرض العقوبات على إيران

والاسبوع الماضي، أفادت وكالة "نوفوستي" بأن مجلس الأمن الدولي أعاد فرض العقوبات على إيران.

وأوضح مراسل الوكالة أن مجلس الأمن الدولي أعاد فرض العقوبات على إيران، ليفشل بذلك في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران.

وبحسب وكالات إخبارية، صوت مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.

في أواخر أغسطس، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

