الرئيس اللبناني: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لا يستهدف أحدًا

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون عقب توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، على أن هذه الاتفاقية لا تستهدف أحدًا.

وأكد عون في كلمة ألقاها بحضور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الأربعاء، أن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يسمح باستكشاف ثرواتهما المشتركة مع الاتحاد الأوروبي أيضًا.

وأضاف أن لبنان يتطلع إلى تعزيز الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي أيضًا.

أتى هذا التوقيع اليوم على الرغم من أن بعض المعارضين حذّروا من احتمال خسارة لبنان مساحات بحرية أو حقوق نفطية إذا لم يدرس الاتفاق بدقة.



يضع هذا الاتفاق أطرًا قانونية واضحة للشركات الدولية الراغبة في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، ما يعزز فرص لبنان في جذب استثمارات في قطاع الطاقة.



وكان الجانب اللبناني وقع اتفاقًا عام 2022 لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلا أن تلك الاتفاقية أثارت حينها أيضًا عدة انتقادات محلية.

