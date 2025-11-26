الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس اللبناني: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لا يستهدف أحدًا

الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
18 حجم الخط

 شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون عقب توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، على أن هذه الاتفاقية لا تستهدف أحدًا.

وأكد عون في كلمة ألقاها بحضور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، اليوم الأربعاء، أن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يسمح باستكشاف ثرواتهما المشتركة مع الاتحاد الأوروبي أيضًا.

وأضاف أن لبنان يتطلع إلى تعزيز الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي أيضًا.

أتى هذا التوقيع اليوم على الرغم من أن بعض المعارضين حذّروا من احتمال خسارة لبنان مساحات بحرية أو حقوق نفطية إذا لم يدرس الاتفاق بدقة.


يضع هذا الاتفاق أطرًا قانونية واضحة للشركات الدولية الراغبة في التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، ما يعزز فرص لبنان في جذب استثمارات في قطاع الطاقة.


وكان الجانب اللبناني وقع اتفاقًا عام 2022 لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلا أن تلك الاتفاقية أثارت حينها أيضًا عدة انتقادات محلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي الرئيس اللبناني الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس القبرصي ترسيم الحدود البحرية جوزيف عون

مواد متعلقة

الرئيس اللبناني يعلق على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية

الرئيس اللبناني: هناك أطراف داخلية تنكر تطورات المنطقة

الرئيس اللبناني: الجناح العسكري لحزب الله انتهى

الأكثر قراءة

الحصر العددي للدائرة الرابعة طلخا ونبروه في انتخابات نواب 2025 بالدقهلية

انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي النهائي للأصوات بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

المركزي الأوروبي يحذر البنوك المعتمدة على الدولار بتعزيز احتياطياتها من السيولة

الحصر العددي لأصوات المرشحين بدائرة الزقازيق والقنايات في انتخابات النواب 2025 بالشرقية

السجن 5 سنوات للمتهم بهتك عرض الطفل ياسين بالإسكندرية

إعلان الحصر العددي للدائرة الخامسة بالدقهلية في انتخابات النواب

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

المزيد
الجريدة الرسمية
ads