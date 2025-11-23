الإثنين 24 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الرئيس اللبناني يعلق على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية

جوزيف العون
جوزيف العون
علق الرئيس اللبناني جوزيف عون مساء يوم الأحد، على استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية مع حلول ذكرى الاستقلال قائلا: إن ذلك دليل آخر على أن دولة الاحتلال لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها.

الرئيس اللبناني: استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية دليل آخر على أنها لا تأبه لدعوات وقف اعتداءاتها
 

وأفاد الرئيس عون بأن تل أبيب ترفض تطبيق القرارات الدولية وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد واعادة الاستقرار ليس فقط إلى لبنان بل إلى المنطقة كلها.

وأضاف أن لبنان الذي التزم وقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب السنة وحتى اليوم وقدم المبادرة تلو المبادرة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي بان يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة وحقنا لمزيد من الدماء من جهة أخرى.

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه استهدف ما وصفه بـ"رئيس أركان" حزب الله.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 21 آخرين بجروح".

