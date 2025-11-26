جامعة القاهرة الأهلية تنظم أول رحلة جيولوجية ميدانية لطلاب كلية العلوم

18 حجم الخط

نظم طلاب كلية العلوم بـجامعة القاهرة الأهلية رحلة جيولوجية ميدانية هي الأولى هذا العام لاستكشاف طبقات التربة والصخور في المنطقة المحيطة بالجامعة.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على تعزيز منظومة التعليم التطبيقي ورفع كفاءة طلاب البرامج الصحية.

وتأتي هذه الرحلة الجيولوجية في إطار التطبيق العملي لمقرر الجيولوجيا، وتضمّنت استكشاف طبقات التربة في المنطقة المحيطة بالجامعة والتي شملت أنواعًا متعددة من الصخور النارية والرسوبية.

كما تعرّف الطلاب على التراكيب المختلفة للصخور وخصائصها الفيزيائية، وقاموا بجمع عينات من جذور النباتات المتحجرة والصخور المختلفة لإجراء التحليل الكيميائي لها داخل معامل الكلية، بإشراف الدكتور أحمد عبد الحليم الأستاذ بكلية العلوم.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات طلابها في جميع التخصصات، لاسيما التخصصات العلمية التي تتطلب وجود معامل وزيارات ميدانية باعتبار أن التدريب الميداني جزء أساسي من الخطة الاستراتيجية للجامعة، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تخريج طالب متميز يمتلك المعرفة العلمية والمهارة العملية ويمتلك القدرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، إن هذه الرحلة الميدانية تأتي في إطار دعم الجامعة الكامل لبرامج التدريب العملي، لتمكين الطلاب من التعرف على بيئة العمل الحقيقية وفهم الخصائص الجيولوجية للمناطق المحيطة بهم، مؤكدًأ حرص إدارة الجامعة على إكساب الطلاب الخبرات العملية من خلال الاحتكاك المباشر علي أرض الواقع لإكسابهم الخبرات في جمع العينات والتحليل وتفسير النتائج، وهو ما يعزز قدراتهم البحثية ويؤهلهم بشكل أفضل لبيئة العمل المستقبلية.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي، أن التدريب العملي للطلاب يُسهم في رفع المستويات المهارية والمعرفية لديهم، ويُعد عنصرًا أساسيًا في إعداد طلاب متميزين قادرين على الربط بين الدراسة النظرية والواقع العملي، مشيرًة إلى أن إدارة الجامعة تحرص على تقديم بيئة تعليمية مبتكرة تدعم بناء قدرات طلابها، وتسعى إلى تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاع التعليم الصحي في مصر.

