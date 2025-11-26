الحصر العددي للدائرة السادسة "ميت سلسيل والكردية والجمالية" في انتخابات النواب 2025 بالدقهلية

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين في الدائرة السادسة، ومقرها منية النصر وميت سلسيل والكردي والجمالية بمحافظة الدقهلية، النتائج النهائية للحصر العددي داخل اللجان.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الدائرة 366 ألفًا و452 ناخبًا وناخبة، فيما أدلى 128 ألفًا و582 ناخبًا بأصواتهم. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 123 ألفًا و608 أصوات، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 4 آلاف و974 صوتًا.

وجاء الحصر العددي لأصوات المرشحين

رزق رزق أحمد أحمد الشبلي: 43814 صوتًا.

أحمد عمرو أحمد محمد الحفني: 33020 صوتًا.

عماد الدين محمود الحديدي: 23435 صوتًا.

محمد إبراهيم علي الناغي: 16615 صوتًا.

أحمد الحسيني أحمد الدسوقي: 14400 صوتًا.

محمد نجيب خالد علي محمد: 14135 صوتا.

تامر محمد مختار محمد النحاس: 10578 صوتًا.

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وكانت اللجان الانتخابية، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وجرت عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحًا، وقائمة بـ 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

