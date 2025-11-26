التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

18 حجم الخط

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، شهد مؤشر EGX استقرارًا لمؤشرات البورصة المصرية خلال بداية حركة تعاملات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025.

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30

واستقر مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30" خلال التعاملات عند مستوى الـ 39900 نقطة، حيث أنهى مرحلة تصحيح منظمة وهادئة أعادت ترتيب السوق من الداخل، فالتراجع الذي حدث خلال آخر جلسات تداول لم يكن إشارة على الضعف، بل كان جزءًا طبيعيًا من موجة تدوير سيولة واضحة داخل السوق، حيث انتقلت الأموال من الأسهم التي ارتفعت بقوة خلال الفترة السابقة إلى أسهم أصبحت أكثر استعدادًا للصعود، ووفقًا لمنهجية وايكوف، فقد نفذ المؤشر حركة تراجع مؤقتة والتي تعرف بـ"Back-Up-Action"، وهي خطوة تأتي بعد ظهور إشارة قوة واضحة في الاتجاه الصاعد وتهدف إلى اختبار الضغوط البيعية قبل استكمال الصعود، حيث لم تظهر أي إشارات توزيع أو خروج فعلي من السوق.

كما أن حركة الأسعار قد أكدت ذلك بوضوح حيث ظلت الضغوط البيعية محدودة وتحت السيطرة، كما أن أحجام التداول كانت معتدلة، والقوة الشرائية لم تختفِ؛ بل اكتفت بالانتظار جانبًا، هذا النوع من التحركات عادة ما يشير إلى سوق يقوم بإعادة توزيع مراكزه الاستثمارية بدلًا من الخروج منها.

موجة ارتفاع عززت ثقة المتعاملين

أما عن الارتفاع الذي بدأ منذ شهر أكتوبر واستمر حتى بداية نوفمبر لم يكن ارتفاعًا عشوائيًا أو اندفاعيًا، بل كان قويًا ومتوازنًا حيث أن كل موجة ارتفاع عززت ثقة المتعاملين، وكل تراجع طفيف ساعد في تهدئة الزخم الزائد وإعادة التوازن.

ومع اقتراب المؤشر من الحاجز النفسي الكامن عند الـ 41,000 نقطة، تغير إيقاع الحركة بشكل طبيعي حيث تقلصت التذبذبات السعرية، وأصبحت الشموع أضيق، كما تحول الزخم من الاندفاع السريع إلى وتيرة هادئة ومحسوبة. هذا السلوك طبيعي عند الاقتراب من منطقة المقاومة المحورية؛ فالسوق يبطئ حركته ليختبر الضغوط البيعية عندها، ويقيس مدى اقتناع القوى الشرائية بالاتجاه الصاعد، ثم يحدد اتجاهه القادم بناء على ذلك.

تراجع الضغوط البيعية واستقرار السيولة داخل السوق

وبالنسبة لمؤشر الشركات المتوسطة يؤكد سلوك المتعاملين الصورة نفسها فالمتعاملون الأفراد أصبحوا أكثر حذرًا، لكن دون الشعور بالخوف، بينما المؤسسات لم تغادر السوق بعد بل اكتفت بإعادة توزيع مراكزها، كما أصبحت القوى الشرائية تنتظر إشارة تأكيد أعلى من منطقة المقاومة المذكورة بأعلاه. في حين تم التخلص من المتعاملين الضعفاء خلال فترة التدوير الأخيرة ومع تراجع الضغوط البيعية واستقرار السيولة داخل السوق، أصبح المؤشر الآن في وضع استعداد للموجة القادمة؛ حيث إنه في حالة نجاحه بالاختراق أعلى من الـ 41,000 نقطة، ستتحول الحركة من مجرد استمرار للاتجاه الصاعد إلى مرحلة توسع سوف تمهد الطريق لاستهداف مستويات سعرية جديدة وحتى في حالة تراجع المؤشر نحو الـ 40,000 - 38,500 نقطة، فسيعد ذلك مجرد تصحيح صحي وإعادة توازن للاتجاه وليس ضعفًا.



مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

لم ينهِ مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 آخر جلسات التداول الماضية بحركة قوية أو اندفاعية مفاجئة، بل أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 12212 نقطة، محافظًا على نفس الأداء الهادئ الذي يظهره منذ أواخر شهر أكتوبر، ولما يقارب الأسبوعين، كان المؤشر يتحرك داخل نطاق عرضي ضيق يتراوح ما بين الـ 12,000 نقطة والـ 12,300 نقطة، وهذا لا يعني أن السوق بلا اتجاه واضح، بل على العكس فإنه يعيد توزيع مراكزه بخطوات محسوبة. حيث لا يعد سوقًا ضعيفًا، بل سوقًا يراقب ويفكر قبل اتخاذ خطوته التالية.

انتقال السوق من مرحلة الاندفاع إلى مرحلة التوازن

بعد الموجة الصاعدة القوية الأخيرة من منطقة الـ 11,000 نقطة، كان من الطبيعي أن يهدأ الزخم وينتقل السوق من مرحلة الاندفاع إلى مرحلة التوازن، فالقوى الشرائية لم تختفِ بل توقفت عن مطاردة الأسعار، والضغوط البيعية لم تسيطر؛ وإنما قامت بمحاولات اختبار محدودة دون ضغط حقيقي. كان التغيير في السلوك واضحًا للجميع حيث أصبحت الشموع أصغر، وتقلصت التذبذبات، كما أن حركة الأسعار قد بدأت تظهر تدفقات هادئة ومنظمة. أما من منظور وايكوف، فهذه الفترة تمثل مرحلة بناء عرضية كلاسيكية، حيث يتوقف السوق فترة لاستيعاب الضغوط البيعية المتواجدة وقياس مدى قوة الطلب قبل أن يتخذ خطوته التالية.

سوق في وضع المراقبة

كما يظهر الرسم البياني سوقًا في وضع المراقبة تدخل الضغوط البيعية بهدوء ودون عنف، بينما تظهر القوى الشرائية بلا استعجال فالمتعاملون الأفراد يراقبون بحذر وفضول، أما القوة المؤسسية الذكية تتمركز بهدوء بالقرب من مناطق الدعم الرئيسية، لا يظهر السوق حاليًا أي علامات خوف أو ذعر، بل يرسل إشارات خفية استعدادًا لما هو قادم. غالبًا ما يساء فهم الحركة العرضية من قبل المتداولين الأقل خبرة، لكنها في الحقيقة مرحلة صمت يتكون فيها الاقتناع بالاتجاه الصاعد قبل الانطلاق.

جدير بالذكر أن مؤشر الـ "EGX70" لا يتحرك بشكل عشوائي، بل يتقدم بخطوات محسوبة داخل نطاقه العرضي، ليبني هيكل السوق تدريجيًا، ويستوعب الزخم الصاعد، كذلك فإنه يستعد لاتخاذ القرار الذي سيحدد مساره القادم، وكما هو الحال في معظم الأسواق، غالبًا ما تتوقف لتلتقط أنفاسها قبل أن تنطلق مجددًا، وهذا المؤشر كان يفعل ذلك منذ أواخر شهر أكتوبر استعدادًا للحركة القادمة.

