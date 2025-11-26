الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني
سعر الجنيه السوداني
18 حجم الخط

سعر الجنيه السوداني، شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025.

وتستعرض “فيتو” سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي.

اقرأ التالي: سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي (بداية تعاملات)

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي 

سجل سعر الدولار في بنك السودان المركزي نحو 445.39 جنيهًا للشراء،  448.73 جنيهًا للبيع.

الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان

يعتبر الجنيه السوداني العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويرمز له بالرمز SDG، ويعرف اختصارًا باسم ج. س، ويصدر الجنيه السوداني من قبل بنك السودان المركزي، كما يستخدم في جميع المعاملات المالية داخل البلاد.

وتعد العملة السودانية رمزًا للسيادة الوطنية، وتعكس مراحل التطور الاقتصادي والسياسي التي مر بها السودان عبر تاريخه الحديث.

سعر الجنيه السوداني 
سعر الجنيه السوداني، فيتو

تاريخ الجنيه السوداني

يعود تاريخ الجنيه السوداني إلى عام 1956، أي بعد استقلال السودان عن الحكم الثنائي المصري البريطاني، عندما تم إصدار الجنيه السوداني الأول ليحل محل الجنيه المصري الذي كان متداولًا في البلاد، وفي عام 1992، تم استبدال الجنيه بالدينار السوداني نتيجة التضخم الاقتصادي الحاد، لكن الجنيه عاد مرة أخرى عام 2007 بعد اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب الأهلية، ليُعرف بـ“الجنيه السوداني الجديد” (SDG).

ومع مرور السنوات، واجه الجنيه السوداني عدة تحديات اقتصادية بسبب تقلب أسعار النفط، والانفصال عن جنوب السودان عام 2011 الذي أدى إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط، مما أثر على قيمة العملة واستقرارها.

الفئات الورقية والمعدنية

يصدر بنك السودان المركزي أوراق الجنيه السوداني بفئات متعددة، تحمل تصاميم مستوحاة من التراث السوداني والمعالم التاريخية.

الفئات الورقية المتداولة تشمل:

-10 جنيهات – باللون الأخضر، تُجسّد مناظر زراعية ورموز إنتاجية.

-20 جنيهًا – باللون الأزرق، تُظهر معالم من الصناعات الوطنية.

-50 جنيهًا – باللون البنفسجي، تعكس مشاهد من التنمية والبنية التحتية.

-100 جنيه – باللون الأحمر، تبرز شخصيات وطنية ورموزًا من التاريخ السوداني.

-200 جنيه – باللون الأصفر، تمثل الاقتصاد الوطني والنهضة الحديثة.

-500 جنيه – باللون البني، وهي أكبر فئة نقدية حاليًا، وترمز إلى الوحدة الوطنية والتقدم. 

كما ينقسم الجنيه السوداني إلى 100 قرش، وتتوفر العملات المعدنية في الفئات التالية:

-جنيه

-2 جنيه

-5 جنيهات

وتحمل العملات صورًا ورموزًا وطنية مثل شعار السودان (الصقر الجريح)، وأشكال من التراث الزراعي والحيواني.

الجنيه السوداني في الاقتصاد الوطني

ويعد الجنيه السوداني مرآةً للوضع الاقتصادي في البلاد، حيث تأثر على مر العقود بالتحولات السياسية والاقتصادية الكبيرة، ورغم التحديات مثل التضخم وتراجع قيمة الصادرات، يسعى بنك السودان المركزي إلى تطبيق سياسات نقدية تهدف إلى استقرار العملة وتحسين الثقة في النظام المالي.

كما يعتمد الاقتصاد السوداني بدرجة كبيرة على الزراعة، والثروة الحيوانية، والذهب، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق تنمية مستدامة.

ورغم الصعوبات التي واجهها الاقتصاد السوداني، لا يزال الجنيه يمثل رمزًا للهوية الوطنية والاستقلال الاقتصادي، كما يعكس تصميمه ملامح الشعب السوداني وثقافته المتنوعة، وإصراره على النهوض من الأزمات نحو مستقبل أفضل، فهو ليس مجرد وسيلةً للتبادل التجاري، بل رمزًا للصمود والإرادة في مواجهة التحديات، وتجسيدًا لطموحات السودان في تحقيق الاستقرار والازدهار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيه السوداني الجنيه الدولار مقابل الجنيه السوداني الدولار مقابل الجنيه الدولار بنك السودان المركزي بنك الخرطوم جنوب السودان سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار سعر الجنيه السوداني أمام الدولار سعر الجنيه السوداني سعر الجنية سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني سعر الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 25-11-2025

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الين الياباني في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأربعاء

تشريعية الشيوخ تقر اليوم عقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية