مضايقات بالجملة، أحزاب المعارضة توثق انتهاكات اليوم الثاني من انتخابات النواب

رصدت أحزاب المعارضة عددًا كبيرًا من الانتهاكات والمضايقات داخل بعض الدوائر، ما دفعها إلى رفع حالة الاستنفار داخل غرف عملياتها والتوسع في تقديم الشكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشفت أحزاب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«العدل»، و«الإصلاح والنهضة» على مدار اليوم وقائع متفرقة للرشاوى، والحشد، والتوجيه، والاعتداءات المباشرة، حسب بيانات متفرقة لكل حزب.

الإصلاح والنهضة: مضايقات ووقائع توجيه وتأخر فتح بعض اللجان

رصدت غرفة العمليات المركزية لحزب الإصلاح والنهضة خلال متابعتها اليوم الثاني، حالة من الاستقرار النسبي في تنظيم اللجان وفتحها في أغلب المناطق، مع تأخر محدود في بعضها.

غير أن الصورة لم تخلُ من مخالفات واضحة، من بينها استمرار بعض اللجان في ممارسة أشكال من التوجيه غير المباشر للناخبين.

وأشارت فرق الحزب إلى مضايقات لحملات المرشحين في دوائر شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا، تمثلت في تجمعات تعيق الوصول ومحاولات تشويش على المرور أمام اللجان، قبل أن يتم توثيقها وإحالتها للجهات المختصة.

المصري الديمقراطي الاجتماعي: اعتداءات واحتجاز ورشاوى انتخابية

وفي بيان أكثر حدة، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعرض مرشحه وائل غالي لاعتداء مباشر من قبل مؤيدي أحد المرشحين بعد رصده واقعة رشوة انتخابية داخل نطاق دائرته، ما أدى إلى إصابته وإصابة أحد أعضاء حملته.

كما كشف المصري الديمقراطي عن احتجاز مرشحيه مونيكا مجدي في شبرا وروض الفرج وبولاق، وطلعت خليل في السويس، مطالبًا بالتحقيق الفوري في هذه الوقائع.

ورصدت غرفة عملياته سلسلة من الانتهاكات امتدت من الرشاوى وتوجيه الناخبين، إلى الطوابير المصطنعة، والتكدس داخل اللجان بسبب دمج لجان فرعية، إضافة إلى محاولات لحشد الأصوات عبر بعض الجمعيات الشرعية والخيرية، فضلًا عن وجود عناصر تمارس الترهيب لإجبار المواطنين على التصويت لمرشح بعينه.

العدل: تقدم انتخابي يقابله شكاوى طرد مندوبين ونفاد أوراق وتصويت

وفي الوقت الذي تحدث فيه حزب العدل عن تقدم ملحوظ لمرشحيه في دوائر بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية، فقد رصد الحزب عددًا من المخالفات المؤثرة، أبرزها طرد مندوبيه من لجنة رقم 31 في أبو كبير، قبل حل الأمر بعد التواصل مع الهيئة الوطنية.

وشملت الشكاوى أيضًا توجيه ناخبين وحشدًا بسيارات دعائية في لجان تابعة لدائرة الشهداء بالمنوفية، وتعطيل حركة التصويت عبر حشود وهمية في لجان الأميرية والزيتون، إضافة إلى نفاد أوراق التصويت في لجنة بالغربية، وأكد الحزب تحركه رسميًا لمتابعة هذه الوقائع مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومنذ انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، برزت مؤشرات متزايدة على التوتر داخل بعض الدوائر، مع شكاوى متكررة من أحزاب المعارضة بشأن ممارسات قالت إنها تهدد تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وأكدت هذه الشكاوى وجود تداخل غير واضح بين الأجهزة المحلية وعملية الاقتراع، إلى جانب حشد جماهيري منظم وعمليات شراء أصوات في مناطق محددة، ما دفع الأحزاب إلى تكثيف رصدها عبر فرق ميدانية وغرف عمليات مستقلة لضمان متابعة دقيقة للمرحلة الانتخابية.

كما تظهر الوقائع الأخيرة وفقًا لمراقبين تكرار الاعتداء واحتجاز مرشحين، ويشير محللون إلى أن هذه الممارسات لا تهدد فقط حرية المرشحين في أداء دورهم الرقابي، بل تؤثر بشكل مباشر على مصداقية العملية الانتخابية نفسها، لا سيما في الدوائر التي تشهد منافسة حادة واعتماد بعض الحملات على أساليب غير قانونية لإجبار الناخبين على الاختيار وفق رغبتها.

