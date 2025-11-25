انتخابات مجلس النواب 2025، نتائج الحصر العددي للجنة مدرسة محمود خاطر بعين شمس

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة الفرعية رقم (7) بمدرسة محمود خاطر في دائرة عين شمس نتائج الحصر العددي للأصوات في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط متابعة من مندوبي المرشحين ومراقبي العملية الانتخابية. وجاءت النتائج الأولية لتكشف عن تنافس قوي بين المرشحين في الجولة الحالية.

عدد المتنافسين والأجواء داخل اللجنة

شهدت اللجنة منافسة بين 13 مرشحًا فرديًا، وسط انتظام ملاحظ في عملية التصويت داخل اللجنة، وتعاون من رئيس وأعضاء الهيئة القضائية المشرفة على العملية، مع توفير تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الهمم لضمان سهولة الإدلاء بالأصوات.

حجم المشاركة وعدد الأصوات في لجنة محمود خاطر بدائرة عين شمس

بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية 10,971 ناخبًا، فيما شارك في التصويت 429 ناخبًا فقط.

وسُجلت 91 صوتًا باطلًا، بينما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 338 صوتًا.

المرشحون الأعلى حصولًا على الأصوات

شهدت اللجنة تنافسًا قويًا بين المرشحين الفرديين، حيث تصدر النتائج:

محمد سعيد سليمان الكومي وشهرته محمد الكومي بحصوله على 175 صوتًا.

تلاه المرشح أشرف مرزوق عزيز خليل وشهرته أشرف مرزوق، بحصوله على 161 صوتًا.

نتائج بقية المرشحين في لجنة مدرسة محمود خاطر بدائرة عين شمس

توزعت بقية الأصوات بين المرشحين الآخرين كالتالي:

يسري نجيب مهنى حصل على 73 صوتًا

المعتز بالله عبد الرازق إسماعيل نال 64 صوتًا

وليد أحمد عبد العليم يوسف (وليد عبد العليم) حصل على 29 صوتًا

مصطفى محمد رسلان إبراهيم حصل على 28 صوتًا

شريف حامد أحمد فراج حصل على 27 صوتًا

أيمن جورج سامي خليل حصل على 25 صوتًا

فريدة شوقي سلامة بخيت نالت 20 صوتًا

عصام جابر عبد الوهاب حصل على 19 صوتًا

مينا فتحي نال 12 صوتًا

عبد الغني محمد عبد الغني حصل على 11 صوتًا

نتائج الحصر العددي للقائمة الحزبية داخل اللجنة

فيما يتعلق بأصوات القائمة الحزبية، جاءت النتائج على النحو التالي:

حصلت القائمة على 280 صوتًا موافقًا، مقابل 82 صوتًا رافضًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 91 صوتًا. وتبرز هذه المؤشرات حجم المشاركة والتفاعل بين الناخبين مع نظام القوائم.

تضم المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.. وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تشمل 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تبلغ 34 مليونًا و611 ألف ناخب، وأوضح أن 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، مؤكدًا جاهزية اللجان الكاملة لاستقبال الناخبين وسير العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات التنظيم.

وعرض بنداري خريطة توزيع اللجان، مشيرًا إلى أن القاهرة تضم 724 لجنة فرعية، والقليوبية 500 لجنة، بينما تتصدر كفر الشيخ المحافظات في عدد اللجان بـ1040 لجنة فرعية، مما يعكس الحجم اللوجستي الكبير لهذه المرحلة من الانتخابات.

