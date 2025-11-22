محافظ القاهرة يتفقد استعدادات الانتخابات البرلمانية

18 حجم الخط

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤، و٢٥ نوفمبر الجاري، لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.

انتخابات مجلس النواب 2025

ورافق محافظ القاهرة فى جولته منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة محيط اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ لمحافظة القاهرة، لمتابعة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجهًا بسرعة تلبيتها، وتقديم الدعم الفورى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٨٦٢١٣٠٥ ناخبًا موزعون على ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركزا انتخابيا.

تفقد مقرات انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.

ووجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرشحين لانتخابات مجلس النواب لازالة أى دعاية انتخابية لمسافة ٢٠٠ متر فى محيط اللجان العامة والفرعية التزامًا بالقانون، وتنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة للدعاية الانتخابية والتى تمنع الدعاية بكافة صورها أمام اللجان الانتخابية.

