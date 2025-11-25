تعرف على تعديلات سيارات مرسيدس الجديدة

18 حجم الخط

تجري مرسيدس، العديد من التغيرات حول سيارات G-Class Cabrio الجديد، من خلال برابوس لتعديل السيارات الألمانية لتلقب برابوس G-Class كابريو الجديدين: 800 و800 XL. يعتمد كلا الطرازين على مرسيدس-AMG G63، وهما مجهزان بسقف قماشي قابل للسحب “شديد التعقيد” يتكون من أكثر من 500 مكون مصنوع خصيصًا.

وأضافت برابوس، صلابة الهيكل بعد إزالة السقف، ولتنفيذ عملية تحويل سيارة AMG G63 إلى نسخة مكشوفة (كابريو)، اضطرت برابوس للتعامل مع تحديات هندسية ضخمة، خاصة في تصميم السقف القماشي شديد التعقيد.

تفاصيل السقف القماشي المبتكر

مكونات مخصصة يتكون السقف من أكثر من 500 مكون تم تصنيعه حسب الطلب لضمان التكامل والأداء، وقت التشغيل يفتح ويغلق السقف المكون من قطعتين في 20 ثانية فقط بضغطة زر.

نافذة خلفية مدفأة يشتمل السقف على نافذة خلفية زجاجية مُدفأة، تعزيز الهيكل للسرعات العالية (H3) لم تكن عملية التحويل سهلة، فقد تطلبت برابوس تدعيم الهيكل لضمان الحفاظ على الصلابة والأمان، حتى بعد إزالة السقف المعدني:

إطار الزجاج الأمامي تم تعزيز إطار الزجاج الأمامي بشكل كبير، قوس ألياف الكربون: تم تركيب قوس من ألياف الكربون، والذي “يضمن بقاء محيط السقف دون تغيير حتى عند السرعات العالية”.

قضيب الحماية الخلفي تتميز نسخة كابريو بقضيب خلفي للحماية (Rear Roll Bar) وغطاء سقف ناعم، مما يساعد على حماية السقف القماشي عند طيه لفترات طويلة.



مجموعة الهيكل تم تزويد الطراز 800 بمجموعة هيكل Widestar الشهيرة من برابوس وباب خلفي مخصص (Custom Tailgate).

جنوط ضخمة جنوط Monoblock ZM مقاس 24 بوصة ملفوفة بإطارات Hankook Ventus S1 Evo ZX عالية الأداء.

خفض التعليق نوابض رياضية تخفض ارتفاع الركوب بمقدار يتراوح بين 20 إلى 40 ملم (من 0.8 إلى 1.6 بوصة)، مما يمنحها مظهرًا أكثر رياضية في شوارع جدة.

