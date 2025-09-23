الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

ياسمينا العبد تحصل على تنويه خاص عن فيلم "إلى ريما" من مهرجان بورسعيد

ياسمينا العبد، فيتو
ياسمينا العبد، فيتو

نجحت الفنانة الشابة ياسمينا العبد في حصد جائزة التنويه الخاص لأفضل ممثلة عن فيلم “إلى ريما” بمهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى.

فيلم إلى ريما

وكانت ياسمينا قد حصلت على تنويه خاص في فئة التمثيل بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العشرة عن دورها في الفيلم.

فيلم (إلى ريما) مأخوذ عن رواية (في قلبي أنثى عبرية) للكاتبة د. خولة حمدي، وتدور أحداثه في بيت يهودي تعيش فتاة مسلمة بالتبني من رب الأسرة الذي يتعلق بها كثيرًا، وسرعان ما تتصاعد الأحداث وتكبر الفتاة. 

الفيلم من إخراج وتأليف حسام جمال ويشاركه في الكتابة نورهان عبد السلام، وبطولة ياسمينا العبد، محمد يوسف ومن إنتاج DS+  بلال الطراوي.

أحدث أعمال ياسمينا العبد

وتصور ياسمينا العبد في الوقت الحالي فيلم كان ياما كان في مدينة الأقصر مع الفنان نور النبوي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد وإنتاج فيلم سكوير لأحمد بدوي.

وبدأت ياسمينا تصوير مسلسلها ميدترم ويشاركها مجموعة من الشباب ومن أبرزهم: يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل وآخرون.

المسلسل قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، وإخراج مريم الباجوري، ويعرض على منصة watch it الرقمية.

وتستكمل ياسمينا تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، معتز هشام، حمزة دياب، وعدد من الفنانين الآخرين. العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

