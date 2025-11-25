18 حجم الخط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء: إنه يعتقد أن عملية التسوية الأوكرانية تدخل مرحلة حاسمة، وذلك خلال كلمته في اجتماع تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا.

ماكرون: مفاوضات التسوية الأوكرانية تدخل مرحلة حاسمة



وأضاف ماكرون في كلمته: "من الواضح أننا في مرحلة حاسمة. المفاوضات تكتسب زخما جديدا ويجب علينا اغتنام هذه اللحظة. وأخيرا ظهرت فرصة لتحقيق تقدم حقيقي على طريق السلام الجيد".

وأكد الرئيس الفرنسي أن "الشرط الرئيسي للسلام الجيد هو وجود مجموعة من ضمانات الأمن الموثوقة والمتينة حقا، لا وعودٍ على الورق" مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لتحالف الدول الداعمة هو تحقيق هذه الضمانات الأمنية المتينة.

جاءت تصريحات ماكرون في أعقاب الكشف عن خطة التسوية الأمريكية المكونة من 28 نقطة الأسبوع الماضي، والتي قيل إنها أثارت استياء الشركاء الأوروبيين لأوكرانيا.

إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

وفي تطور رئيسي، عقدت الولايات المتحدة وأوكرانيا مشاورات في جنيف يوم 23 نوفمبر حول خطة السلام الأمريكية، ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ذلك الاجتماع بأنه "الأكثر إنتاجية" منذ بداية النزاع.

وفقا للتقارير الإعلامية الأوكرانية، تم الاتفاق على معظم بنود الخطة بين واشنطن وكييف، كما أشار روبيو إلى موافقة الولايات المتحدة على فصل البنود المتعلقة بالاندماج الأوروبي لأوكرانيا وعضويتها في حلف الناتو في مسار تفاوضي منفصل.

