انتهاء العرض المحدود لـ هابي بيرث داي

الخميس 25 سبتمبر 2025
 انتهى العرض المحدود للفيلم المصري  هابي بيرث داي، في إحدى قاعات السينما بالتجمع الخامس، بعد عرضه فيها لمدة أسبوع في ٤٢ حفلة بواقع 6 حفلات يوميا.

وكان الفيلم الذي تم اختياره بأغلبية كبيرة لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، بدأ عرضه المحدود الأربعاء الماضي، تنفيذا لشروط الترشح الرسمية للأوسكار.

والعروض المحدودة هو إجراء متبع لاستيفاء الشروط بين الأفلام المرشحة للاوسكار مثل الفيلم البرازيلي أنا مازلت هنا، الفائز بجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبي للعام الماضي، حيث عرض عرضا محدودا في سبتمبر وبعدها عرض عام في فبراير بالبرازيل.

 

فيلم هابي بيرث داي

الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر وبطولة كل من نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة.

