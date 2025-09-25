انتهاء العرض المحدود لـ هابي بيرث داي

انتهى العرض المحدود للفيلم المصري هابي بيرث داي، في إحدى قاعات السينما بالتجمع الخامس، بعد عرضه فيها لمدة أسبوع في ٤٢ حفلة بواقع 6 حفلات يوميا.

وكان الفيلم الذي تم اختياره بأغلبية كبيرة لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي، بدأ عرضه المحدود الأربعاء الماضي، تنفيذا لشروط الترشح الرسمية للأوسكار.

والعروض المحدودة هو إجراء متبع لاستيفاء الشروط بين الأفلام المرشحة للاوسكار مثل الفيلم البرازيلي أنا مازلت هنا، الفائز بجائزة الأوسكار أفضل فيلم أجنبي للعام الماضي، حيث عرض عرضا محدودا في سبتمبر وبعدها عرض عام في فبراير بالبرازيل.

فيلم هابي بيرث داي

الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر وبطولة كل من نيللي كريم وحنان مطاوع وشريف سلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.