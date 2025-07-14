حميد الشاعري يتألق في افتتاح المسرح الروماني‎ (فيديو)

تألق الفنان حميد الشاعري افتتاح المسرح الروماني بمدينة مارينا العلمين في الحفل وذلك وسط تفاعل كبير من جمهورهم.

وشارك الفنان حميد الشاعري جمهوره بفيديو من خلال الحفل وذلك عبر حسابه الرسمي على فيس بوك.

وأرفق بالفيديو تعليق جاء كالتالي:" لولاكي من حفل افتتاح مهرجان المسرح الروماني بمارينا ٢٠٢٥".

وقدم حميد الشاعري باقة من أروع أغانيه، وسط تفاعل واسع من الحضور، في هذا الحدث المهم.



وافتُتح المسرح الروماني بمارينا العلمين، بحضور مئات من المواطنين، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الإسكان ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، أبرزهم المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة.

وفي سياق متصل تصدر المطرب حميد الشاعري قائمة التريند وذلك بعد نجاحًا كبيرًا حققه بأغنيته "ده بجد"، والتي دخلت في قائمة تريند بعد ٤٨ ساعة فقط من طرحها على موقع يوتيوب في مصر محققة نسب مشاهدة وتفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و اغنية "ده بجد" تأتي من كلمات الشاعر السيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر، بينما تولى حميد الشاعري بنفسه مهمة الإشراف الفني والميكس والماستر.

وتقول بعض كلمات أغنية "ده بجد": "ده بجد، ولا بيتهيألي، أشوفك هنا قدامي، معقول، يتحقق اللي في بالي ده أنت، ولا صورة في خيالي، ده بجد، ولا بيتهيألي، أشوفك هنا قدامي، معقول يتحقق اللي في بالي ده أنت، ولا صورة في خيالي، طب كنت فين وأراضيك فين ده أنا كنت عايش بدور عليك، بسأل كمان في كل مكان لو حد شافك يأخدني ليك، معقول انا وانت نرجع لبعض خلاص، والأحلى إن أنا وأنت بنفس الإحساس، حتى الملامح هي هي يا ناس، ولا كبرنا ولا اتأثرنا بالأيام".

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