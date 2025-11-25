أردوغان: ثلثا شهداء الحرب في غزة نساء وأطفال

18 حجم الخط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن الوحشية التي استهدفت نساء غزة خلال عامين لم تلقَ الرد الذي تستحقه.

ثلثا شهداء الحرب في غزة نساء وأطفال

وأضاف أردوغان في كلمته خلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف على المرأة: أن ثلثي شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، البالغ عددهم 70 ألفا، هم نساء وأطفال.

وتابع: أن هذه أرقام مروعة لأصحاب الضمائر، سنصدح بالحق وندافع عن الحقيقة في كافة المحافل دون النظر إلى هوية الظالم ولا المظلوم.

العنف ضد المرأة

وفي السياق ذاته حذرت الأمم المتحدة، من استمرار استهداف النساء حول العالم، مُعربة عن استنكارها لعدم إحراز تقدم حقيقى فى مكافحة قتل الإناث.

وكشف تقرير صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة؛ بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، الذى يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر كل عام - أن العام الماضى، شهد مقتل 83 ألف امرأة وفتاة عمدا حول العالم أي بمعدل 137 حالة وفاة يوميا وامرأة كل عشر دقائق.

