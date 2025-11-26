الأنبا صليب يدشن كنيسة جديدة في إيبارشية ميت غمر

18 حجم الخط

دشن نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، للأقباط الأرثوذكس، مذبح وأيقونات كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا أنطونيوس بقرية بشلا مركز ميت غمر، ثم صلى بعدها القداس الإلهي.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة وكل أقباط القرية البالغ عددهم حوالي ٧٢ أسرة.

يذكر أن هذه أول كنيسة تبنى في القرية وهي عبارة عن مبنى بدأت عملية بنائه عام ٢٠٠١ وتم تقنينه مؤخرًا، وهو مكون من ثلاثة طوابق، يحوي كنيسة ومضيفة وحجرات لخدمة مدارس الأحد وسطح.



إكليريكية الأنبا رويس تناقش رسالة ماچستير حول ذبائح العهد القديم

ناقش قسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة رسالة ماچستير قدمها الباحث الأب القس رويس چورچ بعنوان "المفهوم اللاهوتي لذبائح العهد القديم وعلاقتها بذبيحة السيد المسيح".

تكوّنت لجنة المناقشة من نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية ووكيل الكلية مناقشًا، والأب القس الدكتور بيشوي حلمي أستاذ اللاهوت بالكلية رئيسًا ومشرفًا، والدكتور عدلي أنيس أستاذ جغرافية الكتاب المقدس عضوًا مناقشًا.

وبعد المداولات أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماچستير بتقدير ممتاز، وحضر المناقشة نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية روما

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا برنابا مطران إيبارشية تورينو وروما بإيطاليا.



وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن الأنبا برنابا استشار قداسة البابا تواضروس الثاني في بعض الموضوعات المتعلقة بخدمته في إيبارشية روما.



البابا تواضروس يعلن ختام احتفالات مجمع نيقية

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن ختام احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، والتي جرت فعالياتها طوال عام ٢٠٢٥.

جاء ذلك في ختام عظة قداس رسامة خمسة مطارنة جدد، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفي هذا السياق قال قداسته: “نحن في هذا الصباح المبارك سعداء أن نختتم احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على كل مستوياتها بمرور ١٧ قرنًا على مجمع نيقية المسكونى الأول الذي صاغ لنا قانون الإيمان. نحن نفرح بكل ما أعطاه الله لنا في احتفالاتنا طوال هذه السنة في كنائسنا بمصر وخارجها، وقد تنوعت الاحتفالات شكلًا وحجمًا وفكرًا وثقافًة وفنًا وبحثًا بصورة رائعة”.

في شهر مايو الماضي كان الاحتفال من خلال الكنائس السريانية والأرمنية والقبطية خلال صلاة قداس مشترك في القاهرة.

في شهر أكتوبر استضافت الكنيسة المؤتمر الدولي الأول في مصر لمجلس كنائس العالم احتفالًا وتقديرًا لآباء مجمع نيقية وفي مقدمتهم البابا الكسندروس والشماس أثناسيوس الذي صار فيما بعد البابا أثناسيوس الرسولي.

يوم الجمعة كانت هناك فرصة لمسابقة كبيرة للأبحاث المتعلقة بمجمع نيقية تقدم لها حوالي ١٢٠ باحثًا وقد اختارت اللجنة المنظمة ثمانية أبحاث تم عرضها علينا في حضور عدد كبير من الأحبار الأجلاء والآباء الكهنة والأساتذة والرهبان والراهبات والمعلمين في الكليات الإكليريكية وقد قدم الباحثون ثمانية عروض لأبحاثهم غايةً في الجمال والتنوع والفائدة.

الأحبار الأجلاء يخدمون في خمس دول هي مصر والسودان وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا، وبهذا تتأسس خدمات في كنيستنا القبطية عن طريق الآباء الذين يخدمون في أوروبا وهم المؤسسين للكنيسة القبطية هناك، عملهم كبير وهم أول الآباء في هذه الإيبارشيات.

