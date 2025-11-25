سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

18 حجم الخط

يُعدّ القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تدخل في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية، كما يُعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سجل سعر القصدير عالميًا حوالي 36,199 دولار أمريكي للطن، مع بعض الاختلافات بين الأسواق ومصادر بيانات الأسعار، حيث سجل سعر آخر 37,060.00 دولارًا في موقع Trading Economics في وقت سابق.

صادرات الصناعات الهندسية تقفز إلى 5.33 مليار دولار خلال 10 أشهر

سجلت صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري أداءً قويًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار مقابل 4.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هناك نموًا لافتًا في صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر بنحو 17.7%، حيث ارتفعت الصادرات إلى 591 مليون دولار مقارنة بـ 502.1 مليون دولار في أكتوبر 2024، مدفوعة بتحسن الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية والأفريقية.

