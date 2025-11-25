الائتلاف المصري: بداية هادئة وانضباط في اليوم الثاني للتصويت في انتخابات النواب

18 حجم الخط

رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، في الساعات الأولى من اليوم الثاني للتصويت ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، حالة من الاستقرار والانضباط التنظيمي داخل اللجان الفرعية في المحافظات المختلفة، وسط إجراءات تأمينية محكمة وتعاون واضح بين الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأظهرت المتابعات الميدانية لمراقبي الائتلاف انتظام عملية فتح اللجان في مواعيدها المقررة دون عوائق تُذكر، فيما شهدت بعض الدوائر إقبالًا متدرجًا بدأ في التزايد بحلول الساعة التاسعة صباحًا، خاصة في المناطق الريفية التي اعتادت المشاركة المبكرة في العمليات الانتخابية.

وأشار مراقبو الائتلاف إلى أن الطوابير داخل أغلب اللجان اتسمت بالانسيابية والهدوء، مع حضور ملحوظ لكبار السن والنساء في لحظة مبكرة من اليوم، فيما تنتظر اللجان الحضرية الموجة الرئيسية من الناخبين عقب انتهاء ساعات الذروة المرورية المعتادة في بداية اليوم.

فيما شهدت محافظة دمياط خلال اليوم الانتخابي نشاطًا ملحوظًا، حيث تميّزت هذه اللجان بإقبال واضح من كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى. وقد شمل لجنة رقم (10) بمدرسة عزبة اللحم الابتدائية المشتركة رقم 1 بالطريق العمومي بجوار مسجد آدم، ولجنة رقم (11) بمدرسة الشهيد أحمد حسن الجندي الابتدائية المشتركة بمنطقة شط جريبة بالطريق العمومي بجوار الجامع.

وفي عدد من الدوائر، رصد الائتلاف اهتمامًا واضحًا من رؤساء اللجان بتطبيق إجراءات التحقق من هوية الناخبين والتأكد من انتظام دخولهم بشكل منظم، بما يعكس التزامًا إداريًا فاعلًا يضمن سلامة الإجراءات الانتخابية ويعزز من ثقة المواطنين في العملية التصويتية، وذلك في محافظة الشرقية، وخاصة لجنة رقم (26) بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بشارع كلية الآداب، ولجنة رقم (27) بمدرسة شهداء 25 يناير الابتدائية بشارع مستشفى الصدر.

كما لاحظ مراقبو الائتلاف استقرارًا كاملًا في الوضع الأمني داخل محيط اللجان، مع انتشار قوات التأمين على نحو منضبط سمح بحركة طبيعية للمواطنين مع منع أي محاولات للدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين داخل نطاق اللجان، لاسيما في محافظة القاهرة وتضمنت لجنة رقم (19) بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين بشارع أمير الجيوش، ولجنة رقم (15) بمدرسة الشيخ غريب بشارع مؤسسة الزكاة بمنطقة بركة الحاج، ولجنة رقم (35) بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بقصر نعمة بالمرج الغربية، ولجنة رقم (3) بمدرسة النقراشي الثانوي بنين بشارع الوفاء بأرض الرقابة.

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن الساعات الأولى لليوم الثاني تعكس بيئة انتخابية مستقرة، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا أكبر في نسب الإقبال خلال الفترة الممتدة من الظهيرة وحتى ما قبل إغلاق الصناديق، لا سيما مع دخول فئات الموظفين والعمال بعد انتهاء فترات العمل الصباحية.

