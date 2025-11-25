18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، واصل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا بعد إنتهاء الجولة الـ13 بفارق 5 أهداف عن ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 13

1- كيليان مبابي ريال مدريد 13 هدفا

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 8 أهداف

3- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 7 أهداف

3- فيران توريس برشلونة 7 أهداف

4- إيتا إيونج ليفانتي - فياريال 6 أهداف

4- فيدات موريكي مايوركا 6 أهداف

5- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 5 أهداف

5- كوتشو هيرنانديز ريال بيتيس 5 أهداف

5- بيري ميلا إسبانيول 5 أهداف

5- بورخا إيجليسياس سيلتا فيجو 5 أهداف

5- ميكيل أويارزابال ريال سوسييداد 5 أهداف

6- لامين يامال برشلونة 4 أهداف

6- فيرمين لوبيز برشلونة 4 أهداف

6- أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد 4 أهداف

6- أنطوني ريال بيتيس 4 أهداف

6- جيرارد مورينو فياريال 4 أهداف

6- ألبرتو موليرو فياريال 4 أهداف

6- تاجون بوكانان فياريال 4 أهداف

6- خورخي دي فروتوس رايو فاييكانو 4 أهداف

6- أنتي بوديمير أوساسونا 4 أهداف

6- بورخا مايورال خيتافي 4 أهداف

6- هوجو دورو فالنسيا 4 أهداف

6- أندريه سيلفا إلتشي 4 أهداف

6- رافا مير إلتشي 4 أهداف

6- إيفان روميرو ليفانتي 4 أهداف

وتفصل نقطة واحدة فقط صدارة ريال مدريد لجدول ترتيب الدوري الإسباني بعد إنتهاء الجولة الـ13 عن غريمه التقليدي برشلونة.

وسقط ريال مدريد أمام إلتشي 2-2 بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني، ليفقد الريال نقطتين في صراع استعادة لقب الليجا الموسم الجاري من أنياب برشلونة حامل لقب الليجا بالنسخة الماضية.

ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة الـ 13

1- ريال مدريد 32 نقطة

2- برشلونة 31 نقطة

3- فياريال 29 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة

5- ريال بيتيس 21 نقطة

6- إسبانيول 21 نقطة

7- خيتافي 17 نقطة

8- أتلتيك بيلباو 17 نقطة

9- ريال سوسييداد 16 نقطة

10- إلتشي 16 نقطة

11- إشبيلية 16 نقطة

12- سيلتا فيجو 16 نقطة

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

15- فالنسيا 13 نقطة

16- مايوركا 12 نقطة

17- أوساسونا 11 نقطة

18- جيرونا 11 نقطة

19- ليفانتي 9 نقاط

20- ريال أوفييدو 9 نقاط

