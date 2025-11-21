مبابي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة الـ 13

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، يطارد البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد على صدارة هدافي الدوري الإسباني قبل إقامة الجولة الـ13.

وتعود عجلة مباريات الدوري الإسباني للدوران مرة أخرى اليوم الجمعة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري بمواجهات الجولة الثالثة عشرة.

ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل الجولة الـ 13

1- كيليان مبابي ريال مدريد 13 هدفا

2- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 7 أهداف

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 7 أهداف

3- إيتا إيونج ليفانتي - فياريال 6 أهداف

3- فيدات موريكي مايوركا 6 أهداف

4- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 5 أهداف

4- فيران توريس برشلونة 5 أهداف

4- كوتشو هيرنانديز ريال بيتيس 5 أهداف

4- بورخا إيجليسياس سيلتا فيجو 5 أهداف

4- ميكيل أويارزابال ريال سوسييداد 5 أهداف

مواعيد الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني

الجمعة 21 نوفمبر 2025

فالنسيا ضد ليفانتي - 10 مساءً - ملعب ميستايا

السبت 22 نوفمبر 2025



ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيجو - 3 مساءً - ملعب مينديزوروزا

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو - 5:15 مساءً - ملعب سبوتيفاي كامب نو

أوساسونا ضد ريال سوسييداد - 7:30 مساءً - ملعب إل سادار

فياريال ضد ريال مايوركا - 10 مساءً - ملعب لا سيراميكا

الأحد 23 نوفمبر 2025



ريال أوفييدو ضد رايو فاييكانو - 3 مساءً - ملعب كارلوس تارتيري

ريال بيتيس ضد جيرونا - 5:15 مساءً - ملعب بينيتو فيامارين

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد - 7:30 مساءً - ملعب كوليسيوم

إلتشي ضد ريال مدريد - 10 مساءً - مانويل مارتينيز فاليرو

الاثنين 24 نوفمبر 2025

إسبانيول ضد إشبيلية - 10 مساءً - ار سي دي إسبانيول

