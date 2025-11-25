حالات بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، حالات بطلان الصوت في الانتخابات.

وجاءت تلك الحالات وفقا لنص المادة ( ٤٧ ) كالتالي:

تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.

رئيس اللجنة الفرعية

ويعتبر باطلًا الصوت المعلق على شرط أو الذي يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.

وإذا وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها، وذلك كله ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتستمر اليوم الثلاثاء عملية التصويت في اليوم الثانى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتى تضم ١٣ محافظة.

