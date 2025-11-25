انتخابات النواب، إقبال كثيف على لجنة مدرسة الشهيد محمد فهمي بطوخ (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة الشهيد محمد فهمي الطوخي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إقبالًا متزايدًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب، حيث توافد الناخبون بكثافة للإدلاء بأصواتهم وسط انتظام في سير العملية الانتخابية وتأمين كامل لمحيط اللجنة.

انتخابات النواب في القليوبية

إقبال مكثف أمام لجنة مدرسة الشهيد محمد فهمي الطوخي

وتشارك القليوبية ضمن محافظات المرحلة الثانية التي تضم 13 محافظة، حيث تم تخصيص 321 مقرًا انتخابيًا تضم 500 لجنة فرعية موزعة على المدن والمراكز لاستقبال أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة وخمسين ألف ناخب وناخبة. ويتنافس في دوائر المحافظة الست واحد وسبعون مرشحًا على النظام الفردي، إلى جانب القوائم المترشحة على مستوى القطاع الانتخابي المحدد للمرحلة الثانية. وتشمل الدوائر الانتخابية بنها وكفر شكر، وطوخ وقها، وشبرا الخيمة، وقليوب والقناطر الخيرية، والخانكة والخصوص والعبور، وشبين القناطر.

اقبال متزايد علي لجان الانتخابات بالقليوبية، فيتو

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

و فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في في تمام التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

ويشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتواصل اللجان الانتخابية استقبال الناخبين في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحا، وقائمة بعدد 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

