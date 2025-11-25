باسل رحمي: دعم المشروعات الصناعية لزيادة الإنتاجية والتصدير عبر مشروع التعاون الياباني

18 حجم الخط

في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA لتنفيذ مشروع "تحسين تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال خدمات تطوير الأعمال"، تم تنظيم الاجتماع الخاص باللجنة التنسيقية المشتركة الثالثة (Joint Coordinating Committee - JCC 3) لمشروع التعاون الفني الياباني.

استهدف الاجتماع عرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع واعتمادها، بالإضافة إلى مناقشة ما سيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة.

تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال

وخلال كلمته الافتتاحية للجنة التنسيقية، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على عمق العلاقات مع الجايكا كشريك أساسي للجهاز في برامج التنمية، وخاصة ما يتعلق ببرامج تحسين الإنتاجية والجودة للمشروعات، موضحا أهمية تبادل المعرفة ونقل التجارب والخبرات الدولية، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، والعمل سويا مع تلك المؤسسات للمساهمة في تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المصرية.

تنمية المشروعات: الجايكا شريك أساسي للجهاز في برامج التنمية

جاءت تصريحات رحمي خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد بحضــور ايبيسوا يو، الرئيس الممثل لمنظمة الجايكا بمصر، وياماموتو تاكاكى، السكرتير الأول بالسفارة اليابانية، مع فريق عمل المشروع من ممثلى الجايكا والجهاز، وعدد من الخبراء اليابانيين.

وقد استهدف الاجتماع عرض نتائج المرحلة الثانية من المشروع وآلية التعاون التى تمت فى هذه المرحلة مع مقدمي خدمات تطوير الأعمال المعنيين بتقديم الخدمات لقطاع البلاستيك وقطاع الصناعات الغذائية، ودورهم الفني وأهمية تقوية الروابط بينهم وبين أصحاب المشروعات.

وأعرب رحمى وايبيسوا يو عن سعادتهما بنتائج المرحلة الثانية من مشروع التعاون الفني المشترك، حيث تم تقديم خدمات تطوير الأعمال للمشروعات بمجمع مرغم 1-2 لصناعة البلاستيك بالإسكندرية، ومشروعات التصنيع الغذائي بمحافظة المنيا، وتم تقديم الخدمات من خلال الخبراء اليابانيين والمصريين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استمرار التعاون مع الهيئة اليابانية مع استهداف زيادة أعداد المشروعات المستفيدة، واعطاء الاولوية لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير، وتعزيز مشاركة الجهات من مقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين لتقديم الدعم الفني والإداري لتحسين أداء تلك المصانع.

حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس المشرف على برامج التنمية بجهاز تنمية المشروعات، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي ولفيف من قيادات الجهاز.

وفي كلمته الختامية، أكد باسل رحمي أهمية التعاون مع كافة الجهات الدولية لتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشروعات لتحسين الإنتاجية وزيادة تنافسية مشروعاتهم.

كما أشاد بدور هيئة التعاون الدولي اليابانية وفريق العمل من الخبراء اليابانيين والمصريين؛ مما كان له عظيم الأثر في نتائج مشروع التعاون الفني المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.