تداول 15 ألف طن و610 شاحنات بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (11) سفينة، وتم تداول (15000) طن بضائع و(610) شاحنات و(190) سيارة.

شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(329) شاحنة و(98) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(281) شاحنة و(92) سيارة.

تداول 15 ألف طن و610 شاحنات بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي Alcudia Express،Poseidon Express وامل بينما تغادر ثلاث سفن وهي WASA Express، Alcudia Express وأمل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة الحرية وغادرت السفينتين Poseidon Express وامل.

شهد ميناء نويبع تداول (2900) طن بضائع و(262) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة.



سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب.



