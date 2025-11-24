النقل تحذر أصحاب الصفحات المنتحلة لصفة الوزير

18 حجم الخط

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا تنفي فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار البيان إلى ان الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت مسميات:

- KAMEL ELWAZIR الصفحة الرسمية للفريق كامل الوزير وزير النقل

- وزير السعادة – مصر

- صفحة محبي الفريق كامل الوزير

- وزير السعادة الفريق كامل الوزير

- محبي كامل الوزير

- حملة دعم الفريق كامل الوزير لرئاسة وزراء مصر

- إنجازات الفريق كامل الوزير

- كامل الوزير

- كامل الوزير أحسن وزير

- كامل الوزير رئيس الجمهورية القادم

- صفحة محبي سيادة اللواء أركان حرب/ كامل الوزير



لا تخص الفريق كامل الوزير والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن وزارة النقل غير مسئولة عما ينشر بهذه الحسابات من أخبار، وأن أي تصريحات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير وأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الصفحات.

وأكّد البيان أنَّ أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتمّ نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين.

