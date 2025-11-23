الإثنين 24 نوفمبر 2025
أخبار مصر

السكك الحديدية: الأطقم الفنية تواصل أعمال صيانة وتأمين خط شبرا

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن الأطقم الفنية المختصة بهندسة السكة لا تألوا جهدا في تنفيذ أعمال التأمين الفني، والصيانة الدورية لخط الشرق بمنطقة شبرا الخيمة، كما أن فرق الصيانة التابعة للهيئة تقوم بتنفيذ المرور الدوري علي امتداد الشبكة، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر علي سلامة التشغيل وانتظام حركة القطارات. 

وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالسادة المواطنين، وممثلي وسائل الاعلام الحصول علي المعلومات الخاصة بالهيئة من مصادرها الرسمية، سواء عبر موقعها علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، أو الحساب الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 كما تؤكد الهيئة حرصها الكامل علي تنفيذ أعلى مستويات الأمان خلال التشغيل ومتابعة أي بلاغات أو ادعاءات يتم تداولها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية لضمان سلامة المرفق والمواطنين.

