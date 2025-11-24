السكة الحديد تواصل تنظيم لقاءات توعية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس

18 حجم الخط

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيارة لعدد من طلبة وطالبات المدارس بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك بمحطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل برفع الوعي المجتمعي لدي الشباب، وتعريفهم بما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة في قطاعات النقل ومواصلات، وتعزيز الممارسات الإيجابية فى التعامل معها وخاصة مرفق السكك الحديدية

ندوة السكك الحديد

وقد عبر المشاركون في الفاعلية عن سعادتهم البالغة بزيارة المحطة التي تمثل واجهة حضارية لمستوي التطوير والتحديث الذى تشهده مصر في كافة المجالات، مؤكدين حرصهم على أداء دورهم في نشر الوعي والسلوك الحضاري، واحترام مرافق الدولة وعلى رأسها مرفق السكك الحديدية لما تمثله من أهمية بالغة في خدمة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الوعي بأهمية الحفاظ علي الممتلكات العامة والمرافق الحيوية ومجابهة الممارسات السلبية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.

