بعد بيان الداخلية، شاهد ماذا حدث أمام قسم شرطة فارسكو من قبل أنصار مرشح بمجلس النواب

ليلة ساخنة في فارسكور، ساعات من الكر والفر بين الشرطة وأنصار أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب 2025 أمام مركز شرطة فارسكور بدمياط  بعد مزاعم وجود بلطجية لتزوير الانتخابات لصالح مرشح آخر.

والواقعة التي تم تداول فيديوهات على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ما حدث أمام قسم شرطة فارسكور، كشفت ملابساتها وزارة الداخلية، حيث أكدت في بيان أنه فى حوالى الساعة 11:30 مساء الإثنين 24 نوفمبر الجاري قام أحد المرشحين وبصحبته عدد 12 من أنصاره بدخول مركز شرطة فارسكور بدمياط عنوة وترديدهم هتافات تتضمن عبارات مسيئة والزعم باستخدام الأجهزة الأمنية لبلطجية لتزوير الانتخابات لصالح أحد منافسيه، ومحاولة التعدي على القوات، حيث تم احتواء الموقف والسيطرة على المذكورين واتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

وبحسب ما يتردد بين الأهالي، فقد أثيرت شكوك حول بعض المرشحين المنتمين لأحزاب تحمل الأرقام 1 و19 على بطاقات التصويت.

ووفق روايات أبناء فارسكور، توجه أحد المرشحين إلى مركز الشرطة محاولا تحرير محضر لاثبات حالة بخصوص ما يحدث، إلا الوضع خرج عن السيطرة، خاصة بعد دعوة المرشح لأنصاره للحضور أمام القسم، وهو ما أدى إلى تجمع عدد من المواطنين في محيط المركز، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض التجمع والسيطرة على الموقف.

الجريدة الرسمية