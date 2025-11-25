الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة موريتانيا والكويت اليوم لتحديد منافس مصر بافتتاح كأس العرب

منتخب الكويت، فيتو
منتخب الكويت، فيتو
18 حجم الخط

كأس العرب، يلتقي منتخب موريتانيا نظيره الكويتي، اليوم الثلاثاء، في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل منهما لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

الفائز في لقاء اليوم ينضم لمجموعة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، وسيكون منافس الفراعنة في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في البطولة.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والفائز من مباراة موريتانيا والكويت.

ويواجه منتخب مصر في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب الفريق المتأهل من مباراة موريتانيا ضد الكويت.

منتخب موريتانيا، فيتو
منتخب موريتانيا، فيتو

موعد مباراة موريتانيا والكويت

حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب يوم 25 نوفمبر الجاري، موعد إقامة مباراة موريتانيا والكويت الفاصلة، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق صافرتها في الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت الدوحة.

منافس مصر في الجولة الافتتاحية بكأس العرب

والفائز في هذه المباراة سيتأهل مباشرة ليكمل عقد فرق المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) في بطولة كأس العرب 2025، وهو نفسه الفريق الذي سيواجه منتخب مصر في الجولة الأولى، في اللقاء المحدد له يوم 2 ديسمبر المقبل على استاد لوسيل في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب منتخب موريتانيا الكويت الأردن موريتانيا ضد الكويت الإمارات موعد مباراة موريتانيا والكويت

مواد متعلقة

بمشاركة منتخب مصر، ما هي القنوات المجانية الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب؟

أمين عمر حكما لمباراة سوريا وجنوب السودان المؤهلة لبطولة كأس العرب

الإعلان عن قائمة الإمارات في كأس العرب 2025

لمواجهة الجزائر، حلمي طولان يعلن قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

قضية رمضان صبحي، محامي المتهم الأول يدفع بانتفاء أركان الجريمة وغياب القصد الجنائي (فيديو وصور)

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية