أفادت صحيفة أوكرانية، مساء اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوب البلاد، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي.

إعلام أوكراني: دوي انفجارات وانقطاع التيار الكهربائي في أوديسا

وذكرت الصحيفة الأوكرانية في تقريرها: "دوي انفجارين في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، وصفارات الإنذار تصدح تحذيرا من غارات جوية في المقاطعة".

وبحسب الصحيفة، يسري التحذير أيضا في مناطق دنيبروبيتروفسك، وكيروفوغراد وبولتافا وسومي وخاركوف، وتشيركاسي.

هجمات روسية تستهدف قلب أوكرانيا

وفي السياق ذاته أكدت صحيفة "دومسكايا" المحلية، أن التيار الكهربائي انقطع عن جزء من مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا.

وبدأت القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، والذي تعتبر السلطات الروسية أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية هي من نفذته.

وتستهدف الضربات، على وجه الخصوص، الصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

