الاستخبارات الروسية تزعم وصول عسكريين فرنسيين وبريطانيين إلى أوديسا الأوكرانية

زعم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، في تقرير له اليوم الثلاثاء، بأن الغرب لا يستبعد إدخال قوات إلى مولدوفا، أو حتى احتلالها بالكامل، لكي تتماشى مواقفها مع سياسة معاداة روسيا وتخويف بريدنيستروفيه.

الاستخبارات الروسية تزعم وصول عسكريين فرنسيين وبريطانيين إلى أوديسا





وادعت الاستخبارات الروسية، أن الناتو يركز حاليا قواته في رومانيا بالقرب من الحدود المولدوفية، وقد وصلت بالفعل المجموعة الأولى من العسكريين الفرنسيين والبريطانيين إلى أوديسا.



ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الاستخبارات الروسية، من المقرر القيام باستفزازات مسلحة ضد بريدنيستروفيه، والقوات الروسية في المنطقة لافتعال مشاكل تسفر عن دخول قوات الناتو إلى هناك.

وتؤكد الاستخبارات الروسية أن الناتو قام بالتدرب على هذا السيناريو مرات كثيرة خلال مناوراته في رومانيا، وقد يتم تحقيقه على أرض الواقع بعد الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 سبتمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.