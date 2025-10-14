الأربعاء 15 أكتوبر 2025
زيلينسكي يجرد عمدة أوديسا وبرلمانيا سابقا وفنانا من جنسياتهم الأوكرانية

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء مرسوما يجرد  عمدة أوديسا جينادي تروخانوف والنائب السابق في البرلمان الأوكراني أوليج تساريوف وراقص الباليه سيرجي بولونين من الجنسية الأوكرانية.

وقالت مذيعة التلفزيون الأوكراني على الهواء، مستشهدة بمصادر في إدارة زيلينسكي: "حرمان جينادي تروخانوف، عمدة أوديسا، وأوليج تساريوف، النائب البرلماني السابق عن حزب "منصة المعارضة من أجل الحياة" (المحظور من قبل كييف)، وراقص الباليه سيرجي بولونين من الجنسية الأوكرانية.. وقد وقعت المراسيم ذات الصلة".

ويحرم قرار زيلينسكي تلقائيا تروخانوف من حقه في تولي منصب رئيس المدينة، وبحسب التشريع الأوكراني، يشغل منصب رئيس أوديسا في حالة مغادرة العمدة حتى إجراء انتخابات جديدة، أمين مجلس المدينة،  إيغور كوفال.

خلال فترة الأحكام العرفية، لا تُجرى انتخابات في أوكرانيا. وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي أنه كلف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي النظر في إمكانية إنشاء إدارة عسكرية للمدينة في أوديسا، رئيسها لا يُنتخب، بل يعينه زيلينسكي، مما سيمكنه من وضع رجله على رأس المدينة.

وقد حصلت عريضة موجهة إلى زيلينسكي تطالب بإنهاء الجنسية الأوكرانية لعمدة أوديسا غينادي تروخانوف على الـ25 ألف توقيع اللازمة للنظر فيها من قبل رئيس الدولة في أقل من 24 ساعة. وقدم مقدم الالتماس ميروسلاف أوتكوفيتش حججه بأن الصحفيين نشروا مرارا مواد حول احتمال امتلاك تروخانوف للجنسية الروسية. بينما ينفي تروخانوف نفسه بشدة امتلاكه جواز سفر روسيا.

زيلينسكي أوديسا الجنسية الأوكرانية

