السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

خبير: الزواج السري قنبلة اجتماعية موقوتة تهدد الميراث وتقطع الأرحام

الزواج السري، فيتو
الزواج السري، فيتو

حذر الدكتور شريف العماري، الخبير الباحث المتخصص في شؤون العلاقات الأسرية، من تنامي ظاهرة الزواج السري في المجتمع، معتبرًا أنها قضية اجتماعية وشرعية خطيرة قد تتحول من "حلال مُجتزأ" إلى سلسلة من المحرّمات والمآسي إذا بقيت في دائرة الإخفاء عن الأهل والمجتمع.

الفرق بين الزواج العرفي والزواج السري

وأوضح العماري أن الزواج السري يختلف عن الزواج العرفي غير الموثق؛ فالأول قد يكون موثقًا رسميًا عند المأذون الشرعي، لكنه يظل غير معلن، مما يجعله مدخلًا لمكائد الشيطان ومحاذير شرعية واجتماعية خطيرة.

غياب الولي وإهدار كرامة الزوجة

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البيت وناسه"، المذاع على قناة “العاصمة”، أن الزواج السري غالبًا ما يتم دون حضور ولي من أهل الزوجة، وهو ما يتعارض مع النص القرآني: "فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ"، والحديث الشريف: "لا نكاح إلا بولي".
واعتبر أن غياب الولي يمثل إهدارًا لكرامة المرأة، قائلًا:"الزوجة تحتاج إلى أهل وعزوة أمام زوجها، ففي يوم الخلاف قد يقول لها: أين أهلك الذين وضعت يدي في أيديهم؟".

دوافع الإخفاء.. مبررات واهية

ولفت إلي أنه تتعدد أسباب لجوء الأزواج إلى الزواج السري، ومنها خوف الزوج من زوجته الأولى أو أبنائه الكبار، خشية الزوجة من فقدان نفقة طليقها على الأبناء، رفض الأهل للعريس أو للعروس.

وشدد العماري على أن هذه المبررات لا تقتصر على مشاكل أسرية ضيقة، بل تمتد لتُهدد تماسك الروابط الدينية والاجتماعية.

ميراث ضائع وقطيعة رحم

وكشف العماري عن أخطر تداعيات الزواج السري، إذ يكتشف الأبناء بعد وفاة والدهم وجود إخوة من زوجة أخرى في الخفاء، مما يفجر نزاعات حول الميراث، ويدفع إلى قطيعة الرحم و"أكل مال اليتيم".
وأضاف أن الزوج، وهو في قبره، قد يُثقل بسيئات حلاله الناقص، بينما تعيش الزوجة في خوف واختباء كأنها ترتكب إثمًا، مما يفسد حياتها الشرعية ويجعلها في شتات دائم.

دعوة لإعلان الزواج وصيانة الحقوق

واختتم بالتأكيد على أن إعلان الزواج والتزام الشرع والقانون هو الضمان الحقيقي لحفظ الحقوق وإبراء الذمم، مشددًا على أن طاعة الوالدين واستئذانهما مقدمة حتى على أمور عظيمة كالجهاد، فكيف يكون الزواج بلا إذن أو إعلان؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزواج السري الميراث الأرحام العلاقات الاسرية الزواج العرفي المأذون الشرعي

مواد متعلقة

هل يجوز الزواج من زوجة الأخ بعد الطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خطر جسيم على المرأة، تحذير قوي من أمين الفتوى بشأن الزواج العرفي (فيديو)

ما حكم الزواج العرفي؟، أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

بعد تدهور النتائج، مجلس الزمالك يطالب جون إدوارد بإقالة يانيك فيريرا

بكاء حسين الشحات بعد تعرضه للإصابة أمام كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

عناوين معامل تحاليل المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

كيف يعامل الإنسان مع من أساء إليه؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تبدأ غدا، الأعمال المستحبة في الأيام البيض لشهر ربيع الثاني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads