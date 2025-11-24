تجديد ندب المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي للعمل مستشارا قضائيا لوزارة الأوقاف

18 حجم الخط

أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد ندب المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة؛ للعمل مستشارًا قضائيًّا لوزارة الأوقاف لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1/ 12/ 2025م، على أن يكون الندب لبعض الوقت.

حرص وزير الأوقاف على تعزيز الجوانب القانونية داخل الوزارة

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزير الأوقاف على تعزيز الجوانب القانونية داخل الوزارة، ودعم منظومة العمل المؤسسي بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.

وتمنت وزارة الأوقاف له دوام التوفيق والسداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.