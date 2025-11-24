الإثنين 24 نوفمبر 2025
أخبار مصر

تجديد ندب المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي للعمل مستشارا قضائيا لوزارة الأوقاف

المستشار كرم جميل
المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي، فيتو
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد ندب المستشار كرم جميل عبد العظيم حجازي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة؛ للعمل مستشارًا قضائيًّا لوزارة الأوقاف لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1/ 12/ 2025م، على أن يكون الندب لبعض الوقت.

 

حرص وزير الأوقاف على تعزيز الجوانب القانونية داخل الوزارة

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزير الأوقاف على تعزيز الجوانب القانونية داخل الوزارة، ودعم منظومة العمل المؤسسي بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.

وتمنت وزارة الأوقاف له دوام التوفيق والسداد.

الجريدة الرسمية