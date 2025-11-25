5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط التي تكفل صحة الصوت الانتخابي وتعبر عن إرادة الناخب الحقيقية ونبرز عددا من الحالات يؤكد القانون أن وقوع أي منها يؤدى إلى بطلان الصوت الانتخابي.

وتجرى اليوم ثاني أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على مستوى محافظات الجمهورية.

وبحسب المادة (47) تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.

ويعتبر باطلًا الصوت المعلق على شرط أو الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.

وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها، وذلك له ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.

كم عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب؟

ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليون في المرحلة الأولى و34 مليون في المرحلة الثانية.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

محافظات المرحلة الأولى هي الجيزة والفيوم والوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

أما محافظات المرحلة الثانية فهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

الحقوق السياسية فى القانون

انتخابات مجلس النواب، وبحسب المادة (32) من القانون يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

وفي هذا المجال يجب على وسائل الإعلام بصفة خاصة الالتزام بالآتي:

– عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.

– مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.

– استعمال عناوين معبرة عن المتن.

– عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

– عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

– عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه أو أبداه في الاستفتاء.

– عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

– عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

– عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.





