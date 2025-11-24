عبد السند يمامة: غرفة عمليات مركزية بالوفد لمتابعة سير العملية الانتخابية

18 حجم الخط

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، أن حزب الوفد يخوض المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 - 2030 بـ19 مرشحًا، قائمة وفردى، في 7 محافظات تشمل: القاهرة- الإسماعيلية- الدقهلية- الغربية- المنوفية- دمياط- كفر الشيخ.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رسخ دعائم الديمقراطية بجدارة، وتمكن من وضع مصر على خارطة البلدان المتقدمة التي تدعم الحريات وتخدم إرادة المواطنين فى اختيار مرشحيهم فى أجواء من التنافسية.

أضاف أن الانتخابات البرلمانية الحالية تثبت للعالم أجمع أن مصر الجديدة منارة الشرق، إذ تمكنت خلال سنوات من تحقيق تقدم ملموس فى كافة المجالات.

انتخابات مجلس النواب

وأشاد رئيس الوفد بحرص المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم فى مجلس النواب، لافتًا إلى أن كثافة الإقبال على اللجان فى المحافظات تؤكد وعي المصريين وإصرارهم على المشاركة بإيجابية في العملية الانتخابية.

وشدد الدكتور عبد السند يمامة، على أن حزب الوفد يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر الحزب الرئيسي في الدقي سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات التي تجرى فيها انتخابات المرحلة الثانية.



وأوضح أن غرفة الوفد المركزية تدعم بقوة مرشحي الحزب وتتلقى كافة الملاحظات على مدار الساعة، وتقدم لهم الدعم اللازم في إطار ماراثون الانتخابات الذي تشهده البلاد.

وأثنى رئيس حزب الوفد على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده أن إرادة المصريين خط أحمر، وأنه يجب أن تسفر الانتخابات عن الإرادة الحقيقية لجموع المصريين.

كما أثنى على طلب الرئيس السيسي، من الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تعلي من شفافية الإجراءات، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

وناشد الدكتور عبد السند يمامة جموع الوفديين التحرك إلى مقار اللجان الانتخابية لدعم مرشحي الوفد في القائمة والفردي، كما ناشد المصريين جميعًا بعدم التخلف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية.

يذكر أن انتخابات المرحلة الثانية قد أجريت في الخارج خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وبدأت انتخابات الداخل، اليوم الإثنين، على أن تغلق اللجان الانتخابية أبوابها مساء اليوم الثلاثاء، لتبدأ عمليات الفرز بعدها مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.