كاراكاس: واشنطن تفرض عقوبات على كيان لا وجود له

رفضت حكومة فنزويلا اليوم الخطة الأمريكية التي وصفتها بالسخيفة لتصنيف "كارتل ديلوس سوليس" (كارتل الشمس) تنظيمًا إرهابيًّا، مؤكدة أنه كيان "لا وجود له أصلًا".

وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل في منشور عبر تطبيق "تلجرام": "ترفض فنزويلا جملة وتفصيلًا، التلفيق الجديد والسخيف من قبل وزير خارجية الولايات المتحدة، ماركو روبيو، الذي يصنّف ما يسمّى بـ‘كارتل الشمس’ غير الموجودة كمنظمة إرهابية".

وكان روبيو أعلن سابقًا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنوي تصنيف هذا "الكارتل" كـمنظمة إرهابية أجنبية، زاعما أنه يلعب دورا في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأنه يضم مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى، بل ويتّهم الرئيس نيكولاس مادورو بأنه يرأس هذا الكيان - وهو اتهامٌ نفاه مادورو وحكومته مرارًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد أمريكي متزايد ضد كاراكاس، تجسَّد مؤخرًا في تعبئة عسكرية أمريكية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي، مما أثار مخاوف من احتمال سعي واشنطن إلى استخدام هذا التصنيف كذريعة لعمل عسكري.

إلا أن خبراء في العقوبات الدولية أشاروا إلى أن النظام القانوني الأمريكي لا يسمح باستخدام تصنيف المنظمات الإرهابية كأساس قانوني مباشر للتدخل العسكري.

من جهتها، ترفض فنزويلا باستمرار أي اتهامات بضلوعها في أنشطة إجرامية، وتطالب المجتمع الدولي بـاحترام سيادتها، متّهمة الولايات المتحدة بأنها تسعى لتغيير النظام في كاراكاس بسبب الاحتياطيات النفطية الهائلة التي تمتلكها فنزويلا.

