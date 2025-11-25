الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم احتفالات صوم الميلاد

18 حجم الخط

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري صوم الميلاد، الذي يستمر لمدة 43 يومًا، ينتهي بعيد الميلاد في 7 يناير المقبل، وتقيم الكنيسة طوال تلك الفترة قداسات صباحية، وعشيات مساء، بمشاركة جميع أبناء الكنيسة.

معنى التجسد الإلهي

ويحمل صيام الميلاد، معنى التجسد الإلهي واستقبال الله ظاهرًا في الجسد ويتكون من، طقس الصوم من بداية الصوم على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

ويمتاز صوم الميلاد بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

مدة الصوم 43 يوما ينتهي دائمًا في 7 يناير، وتشمل هذه المدة 40 يومًا تصومهم الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، و3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

ويعد صوم الميلاد صومًا من الدرجة الثانية، وفيه يمتنع الصائمون عن أكل اللحوم ومنتجات الألبان، ويسمح فيه بأكل السمك في أيام الأسبوع عدا يومي الأربعاء والجمعة.

ومنذ أن عُرف هذا الصوم، واستقر الرأي على أن تكون عدد أيامه أربعين يوما، أضافت إليها الكنيسة القبطية الثلاثة أيام التي صامها الأنبا إبرام بن زرعه السرياني (975-978) - البطريرك "62" من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - والشعب القبطي معه قبل معجزة نقل جبل المقطم، فصار صوم الميلاد في الكنيسة القبطية 43 يومًا، وتمارس الكنيسة صوم الميلاد تذكارا لمراحم الله بالجنس البشري، ولذكرى الأيام الصعبة شقية التي سبقت مجيء السيد المسيح، وإعرابًا عن الحب والطاعة للمولود من العذراء، وكذلك تهيئة النفس لاستقبال عيد الميلاد.

