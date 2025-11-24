البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأرقام قياسية

18 حجم الخط

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي (يناير/ سبتمبر 2025)، لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار، مقابل نحو 20.8 مليار دولار (يناير - سبتمبر 2024).

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأوضح البنك في بيانه أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024.

