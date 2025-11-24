الإثنين 24 نوفمبر 2025
البنك المركزي يعلن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأرقام قياسية

تحويلات المصريين
تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فيتو
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي (يناير/ سبتمبر 2025)، لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار، مقابل نحو 20.8 مليار دولار (يناير - سبتمبر 2024).

تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وأوضح البنك في بيانه أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024.

