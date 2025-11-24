شركة الأهلي تعلن عن إطلاق فرع جديد للأكاديمية بالسعودية

18 حجم الخط

أعلنت شركة الأهلي لكرة القدم عن توقيع اتفاقية تعاون مع إحدى المؤسسات، لإطلاق فرع لأكاديمية الأهلي لكرة القدم بالمملكة العربية السعودية، وذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجية شركة الكرة في التوسع الإقليمي للنادي وتعزيز التواجد بمنطقة الشرق الأوسط.

يهدف فرع الأكاديمية الجديد إلى تقديم منهج تدريبي احترافي يعتمد على فلسفة الأهلي المعروفة بالالتزام والانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والبدنية للاعبين الناشئين، بما يسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.. هذا بالإضافة إلى نقل خبرات النادي الفنية والإدارية إلى أسواق جديدة، من أجل بناء منظومة تطوير تُرسّخ مكانة وشعبية الأهلي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي والجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على إستاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

