الإثنين 24 نوفمبر 2025
محافظات

المؤبد للمتهم بقتل طالب في الإسكندرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، المتهم "م.خ.ال" بالسجن المؤبد وألزمته المصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ص.ع".

بوتين يؤكد لنظيره التركي اهتمام روسيا بالتسوية الأوكرانية

مواجهة المال السياسي، ضبط محاولة شراء أصوات في لجنة انتخابية بالمحلة

تعود أحداث القضية المقيدة 14057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه والشروع في قتل شقيقة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات قيام المتهم "م.خ.ال" مقاول، بنشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليه "م.ص.ع" طالب بسبب إلقاء الأول كيس قمامة أمام محل عمل المجني عليه فتدخل الأهالي وحالوا بينهما وعقب مرور برهة من الوقت وأثناء وجود المجني عليه بصالون حلاقة لتصفيف شعره استعدادًا للامتحانات ذهب إليه المتهم وتعدي عليه بسلاح أبيض بذراعه الأيمن وحاول المجني عليه الاختباء خلف باب اللي أن المتهم كسر باب تلك الغرفة وطعنه في البطن مخرجًا أمعاءه، وتعدي على شفيق المجني عليه وإصابته، وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى توفي متأثرًا بإصابته.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات المستأنف الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

الاسكندرية المستأنف أمن الإسكندرية

