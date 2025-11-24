المؤبد للمتهم بقتل طالب في الإسكندرية

18 حجم الخط

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، المتهم "م.خ.ال" بالسجن المؤبد وألزمته المصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه "م.ص.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة 14057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه والشروع في قتل شقيقة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات قيام المتهم "م.خ.ال" مقاول، بنشوب مشاجرة بينه وبين المجني عليه "م.ص.ع" طالب بسبب إلقاء الأول كيس قمامة أمام محل عمل المجني عليه فتدخل الأهالي وحالوا بينهما وعقب مرور برهة من الوقت وأثناء وجود المجني عليه بصالون حلاقة لتصفيف شعره استعدادًا للامتحانات ذهب إليه المتهم وتعدي عليه بسلاح أبيض بذراعه الأيمن وحاول المجني عليه الاختباء خلف باب اللي أن المتهم كسر باب تلك الغرفة وطعنه في البطن مخرجًا أمعاءه، وتعدي على شفيق المجني عليه وإصابته، وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى توفي متأثرًا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات المستأنف الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.