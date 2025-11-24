هيئة البث الإسرائيلية: عملية دهس بمنطقة النقب تتسبب في إصابات

18 حجم الخط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين بوقوع عملية دهس من مركبة خلال مطاردتها من قبل الشرطة الإسرائيلية في بلدة تل السبع بمنطقة النقب أسفرت عن وقوع عدة إصابات.

وأوضحت الهيئة أنه تم نقل إصابات من ضباط شرطة الاحتلال جراء حادثة الدهس في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة الي جهة غير محددة حتي الأن لتلقي العلاج اللازم.

وقبل وقت سابق من اليوم، أصيب مستوطن إسرائيلي بجراح، وتضرر مركبته جراء رشقها بالحجارة قرب بلدة الكرمل شرقي مدينة يطا جنوبي الخليل.

وفي سياق آخر، أقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، أمس الأحد، قادة كبارا لدورهم في المراقبة التي أدت إلى عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

إقالات بالجملة تطال قيادات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي إطار القرارات التي اتخذها رئيس الأركان، أقيل قائد شعبة العمليات عند اندلاع الحرب اللواء احتياط عوديد بسيوك، من خدمة الاحتياط.

وكان بسيوك، الذي عين أيضا في مناصب عليا بوزارة الدفاع، قد أنهى منصبه كقائد لشعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي الصيف الماضي.

طوفان الأقصى يطيح بقيادات جيش الاحتلال

وأقيل أيضا رئيس دائرة الاستخبارات العسكرية وقت عملية طوفان الأقصى اللواء احتياط أهارون هاليفا، من الخدمة الاحتياطية من قِبل رئيس الأركان، في مكالمة هاتفية.

وصرح هاليفا بأنه طلب عدم الخدمة في الاحتياط، بعد أن استقال من منصبه وتحمل مسؤولية دوره في الفشل، حيث قال: "طلبت عدم الخدمة في الاحتياط.. تحملت المسؤولية كاملة، وأجريت تحقيقات، وأتوقع تشكيل لجنة تحقيق حكومية".

كما قرر رئيس الأركان أن اللواء شلومي بيندر الذي كان قائدا للواء العمليات في الجناح وقت الهجوم وهو حاليا يشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية، سيتلقى فقط مذكرة قيادة، ولن يُفصل.

وبناء على طلبه، سيتقاعد من جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط عند انتهاء مهامه الحالية كرئيس للاستخبارات العسكرية.

كما قرر رئيس الأركان أن يكمل القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان الذي استقال من منصبه ولكنه استمر في الخدمة، على أن يعفى من خدمة الاحتياط.

وعزل من خدمة الاحتياط كلٌ من قائد فرقة غزة العميد (احتياط) آفي روزنفيلد، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة آنذاك العقيد (احتياط) حاييم كوهين.

وسيتم أيضا فصل قائد فرقة غزة السابق المقدم أ، من الجيش الإسرائيلي، كما سيتم إنهاء خدمة رئيس لواء العمليات السابق في مديرية الاستخبارات العسكرية العميد ج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.