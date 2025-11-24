بعد بدء صرفه اليوم، جدول مرتبات شهر نوفمبر لجميع العاملين بالدولة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

ونستعرض خلال السطور الآتية جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.