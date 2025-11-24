الإثنين 24 نوفمبر 2025
اقتصاد

بعد بدء صرفه اليوم، جدول مرتبات شهر نوفمبر لجميع العاملين بالدولة

مرتبات، فيتو
مرتبات، فيتو
أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها. 

ونستعرض خلال السطور الآتية جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025.

 

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين. 

 

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام  ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الجريدة الرسمية