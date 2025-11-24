الإثنين 24 نوفمبر 2025
محافظ الدقهلية يتابع انتظام العمل باللجان الانتخابية باليوم الأول من انتخابات النواب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير العمل داخل لجنتي مدرسة الملك الكامل، ولجنة مدرسة شجرة الدر بالمنصورة، حيث اطمأن على توافر جميع التيسيرات اللازمة للناخبين، والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، وتوفير وسائل الراحة لكبار السن وذوي الهمم، من مقاعد متحركة، وممرات مخصصة لتسهيل عملية الدخول والخروج، بالإضافة إلى مظلات وأماكن انتظار منظمة.

 

مشاركة إيجابية بانتخابات مجلس النواب

وخلال جولته، شدد المحافظ على تكثيف التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية، واستمرار متابعة تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة الدقهلية.

 

المشاركة الإيجابية واجبًا وطنيًا يعكس روح المسؤولية والانتماء

وأكد محافظ الدقهلية أن العملية الانتخابية تسير بكفاءة عالية وتحت إشراف قضائي كامل، مشيدًا بوعي المواطنين وإقبالهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لافتا إلى أن المشاركة الإيجابية واجبًا وطنيًا يعكس روح المسؤولية والانتماء لدى أبناء المحافظة.

وأشاد محافظ الدقهلية بالدور الوطني للأجهزة الأمنية وقيامها بتأمين العملية الانتخابية وتيسير إدلاء الناخبين بأصواتهم بحيادية ونزاهة، مناشدا المواطنين باستمرار التوجه إلى اللجان الانتخابية والمشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر والعالم.

كما أشاد المحافظ بالدور الفاعل للشباب في دعم العملية الانتخابية ومساندة كبار السن، مؤكدًا أن الشباب يمثلون طاقة إيجابية وعنصرًا أساسيًا في تعزيز الوعي المجتمعي، وهو ما ظهر جليًا في جهودهم داخل وخارج اللجان.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المرأة المصرية تواصل أداء دورها الوطني المتميز، حيث شهدت اللجان حضورًا لافتًا للسيدات، مؤكدًا أن هذه المشاركة القوية دليل على وعي المرأة بمسؤوليتها ودورها في دعم مسيرة التنمية.

 

وجود غرف عمليات تعمل على مدار الساعة

وأوضح المحافظ أن الدولة وفرت جميع الإمكانات اللوجستية والأمنية والطبية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، إضافة إلى وجود غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة كل الإجراءات والتدخل الفوري لحل أي عقبات قد تطرأ.

وأكد محافظ الدقهلية أن متابعة العملية الانتخابية لا تؤثر مطلقًا على سير العمل الخدمي داخل المحافظة، حيث تعمل المراكز التكنولوجية وكافة القطاعات الخدمية بشكل منتظم لتلبية احتياجات المواطنين بالتوازي مع أعمال المتابعة الميدانية.

 

تمركز سيارات إسعاف مجهزة بمحيط اللجان لسرعة

وتفقد محافظ الدقهلية خلال جولته باللجان الانتخابية، فرق المبادرة الرئاسية لتوفير الرعاية الصحية للناخبين والمواطنين خلال أعمال لجان الانتخابات، مشيرًا إلى تمركز سيارات إسعاف مجهزة بمحيط اللجان لسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

هذا وتستمر عملية التصويت اليوم حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء، وسط متابعة مستمرة من غرفة عمليات المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ويسر.

وأوضح المحافظ أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

