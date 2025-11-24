إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق المنصورة

18 حجم الخط

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص في البحر على طريق المنصورة أمام كفر البرامون، طريق دمياط الشرقي بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص فى بحر على طريق المنصورة أمام كفر البلامون.

على الفور، انتقلت قوة أمنية وتوجهت 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وكشف مصدر طبي عن استقبال 9 مصابين، وهم: هانى عبد العزيز محمود 21 سنة، منية بدواى، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، آثار العدل محمود، 36 سنة، منية بدواي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وهشام عبد النبى الكيال، 45 سنة، بساط كريم الدين، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.



كما أصيب محمد كمال البطل، 46 سنة، منية بدواي، باشتباه ما بعد الارتجاج، طارق عزمى فرج على 43 سنة، منية بدواي بكسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إيمان أحمد المرسى رمضان، 44 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كدمة بالعين اليسرى، ودينا علي بدر المغربي 27 سنة، منية بداويب، كدمات بالظهر واشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيبت مني جمال عبد الله عطية 43 سنة، كفر البرامون، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وكدمات بالرقبة، وهشام عبد النبى الكيال، 45 سنة، بساط كريم الدين، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين للمستشفى العام التخصصى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

