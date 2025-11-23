ياسمين الخطيب تهاجم جماهير الأهلي بسبب يحيي أبو الفتوح: هل أصبح النادي كالذات الإلهية؟

18 حجم الخط

بدأت الإعلامية ياسمين الخطيب هجوما حادا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، واصفةً ما يحدث مع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، بـ"المهزلة بكل المقاييس".. جاء ذلك في منشور أثار جدلًا واسعًا حول رد فعل النادي الأهلي تجاه تصريحات منسوبة لأبو الفتوح.

وأوضحت الخطيب أن الأزمة نشبت بسبب "دعابة" قالها أبو الفتوح في "جلسة ودية وليست رسمية".. وأشارت إلى أن هذه الدعابة، التي لم تُفصح عن تفاصيلها، كانت سببًا في رد فعل غير مسبوق من جانب النادي الأهلي.

ياسمين الخطيب تهاجم النادي الأهلي عبر حسابها الشخصي علي فيسبوك

وتابعت الخطيب منتقدةً تصرفات النادي الأهلي، حيث ذكرت أنه "انتفض" وأبلغ ثلاث وزارات وطالب بإقالة الرجل، الذي "يشهد له الجميع بالكفاءة"، بل ويُنظر في أمر إقالته بجدية، معتبرة أن هذا التصعيد مبالغ فيه ولا يتناسب مع طبيعة الموقف.

وفي لهجة استفهامية حادة، تساءلت ياسمين الخطيب: "هل أصبح النادي الأهلي كالذات الإلهية؟! مصونة ويحظر المساس بها!"، مؤكدة أن هذا المنطق يعكس حساسية مفرطة تجاه أي نقد أو سخرية، حتى لو كانت في سياق غير رسمي.

واختتمت ياسمين الخطيب منشورها بالتأكيد على أن "السخرية وجر الشكل بين جماهير الأندية المتنافسة جزء أصيل من تشجيع كرة القدم في الدنيا كلها".. ووجهت سؤالها الختامي: "ما لكم كيف تحكمون؟"، في إشارة إلى استغرابها من ردود الأفعال المبالغ فيها تجاه ما اعتبرته جزءًا طبيعيًا من ثقافة كرة القدم.

ويُذكر أن ياسمين الخطيب تُعد من أبرز المشجعات المعروفات لنادي الزمالك، حيث تعلن بشكل مستمر دعمها وانتماءها للنادي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.. ودائمًا ما تؤكد تقديرها لتاريخ الزمالك وجماهيريته، معتبرة أن الانتماء الرياضي جزء من شخصيتها، وهو ما ينعكس في حماسها وتفاعلها مع أي قضية ترتبط بالمنافسة بين الناديين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.