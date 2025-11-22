مدبولي يشارك في الصورة الجماعية لقادة قمة مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا

18 حجم الخط

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في الصورة التذكارية الرسمية التي جمعت قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20) المنعقدة في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

وتأتي مشاركة الدكتور مدبولي ممثلًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا المحفل الدولي الهام.

التقطت الصورة الجماعية التقليدية للقادة والوفود المشاركة في القمة، وهي لحظة رمزية تعكس وحدة الصف والتزام الدول الكبرى والصاعدة بالعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

وقد وقف الدكتور مدبولي إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الدوليين، في دلالة على المكانة المتنامية لمصر ودورها المحوري.

رئيس الوزراء في الصورة الجماعية للقادة المشاركين في قمة العشرين في جوهانسبرج

وتستضيف جنوب أفريقيا قمة مجموعة العشرين لهذا العام تحت شعار "شراكة من أجل نمو متسارع ومستدام وشامل"، وتركز القمة على قضايا حيوية مثل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، التنمية المستدامة، تغير المناخ، وإعادة هيكلة الديون للدول النامية. وتعد مصر من الدول المدعوة كضيف خاص لهذه القمة، مما يؤكد على أهمية رؤيتها ومساهماتها.

وتأتي مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين لتؤكد على التزامها بتعزيز التعاون متعدد الأطراف وإيجاد حلول جماعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه العالم. وتعد القمة فرصة لمصر لعرض تجربتها التنموية ورؤيتها لمستقبل التعاون الدولي، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتتالية.

وتشكل الصورة الجماعية، التي تعد تقليدًا راسخًا في قمم مجموعة العشرين، إشارة إلى بدء أعمال الجلسات الرئيسية التي ستشهد مناقشات مكثفة بين القادة حول سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتبرز هذه اللحظة أهمية الحوار والتنسيق بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة.

يعكس حضور رئيس الوزراء في هذه الصورة الجماعية رفيعة المستوى حرص القيادة السياسية المصرية على التواجد الفاعل في كافة المحافل الدولية التي تناقش قضايا مصيرية تؤثر على مستقبل الشعوب.

وتؤكد مصر دائمًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لبناء عالم أكثر عدلًا وازدهارًا واستقرارًا للجميع.

