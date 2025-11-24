المغرب يقود نهضة صناعية، إنتاج مليون سيارة وتوطين صناعة البطاريات والطائرات

18 حجم الخط

كشف وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، عن طموحات صناعية كبرى للمملكة، تهدف إلى تعزيز مكانتها كقاعدة إقليمية للصناعات المتقدمة، في قطاعي السيارات والطيران بشكل خاص.

السيارات من التجميع إلى التصنيع الكامل

وقال مزور: إن هناك العديد من الطموحات التي تحققها الصناعة المغربية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع السيارات في المغرب مليون سيارة سنويا، بإنتاج فعلي يصل حاليا إلى حوالي 600 ألف سيارة، متجاوزا بذلك إنتاج دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا، بحسب شبكة CNBC عربية.

وتابع: ارتفعت نسبة المكونات المحلية في الصناعة إلى 70%؛ مما يعكس عمق التصنيع المحلي، ومن المقرر أن يبدأ المغرب الإنتاج المحلي الكامل لبطاريات السيارات الكهربائية بنهاية عام 2026، في خطوة استراتيجية لمواكبة تحول صناعة السيارات عالميا.

وتوقع الوزير أن ينمو قطاع صناعة السيارات بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.

قطاع صناعة الطائرات في المغرب

أشار الوزير إلى أن قطاع صناعة الطائرات في المغرب يشهد تطورًا لافتًا، حيث بلغ حجم المعاملات في القطاع 2.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع 160 مصنعًا متخصصًا في تصنيع أجزاء الطائرات، ويوفر فرص عمل لنحو 26 ألف عامل.

وكشف عن مشروع طموح قريب لتدشين مصنع لتصنيع محركات الطائرات التجارية الكبرى، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم معاملات القطاع ثلاث مرات خلال السنوات الخمس القادمة.

رؤية شاملة للقطاع الصناعي

ووضع المغرب أهدافًا استراتيجيةً لقطاعه الصناعي بأكمله، حيث بلغ حجم الصادرات الصناعية المغربية 40 مليار دولار، كما تستهدف المملكة تضاعُفَ هذه الصادرات ثلاث مرات خلال السنوات الست المقبلة.

ويعمل القطاع الصناعي بأكمله، الذي يبلغ حجمه 90 مليار دولار، أكثر من مليون عامل، مع خطة لزيادة عدد العاملين بنسبة 50%.

تظهر هذه التصريحات أن المغرب يتحول بثبات من موقع المنافسة في التكاليف إلى موقع اللاعب الفاعل في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، معتمدًا على استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة محليا.

